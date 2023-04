Gegen den VfB Hilden SC St. Tönis will seine Bilanz aufpolieren

Das 0:3 in Essen ist zwar abgehakt, aber eine gewisse Enttäuschung wirkt bei Thamm noch nach: „Es wäre etwas drin gewesen, wenn wir wenige Prozent mehr gegeben hätten. Aber die letzte Überzeugung hat gefehlt.“ Sich selbst ließ der SC-Coach nicht außen vor: „Ich fange ja immer bei mir selbst an. Vielleicht hätte ich die Mannschaft von außen mehr puschen müssen. Klar ist aber auch, dass es uns in erster Linie gelingen muss, über 90 Minuten unser Tor gut zu verteidigen.“ Wer morgen zwischen den Pfosten steht, wird man sehen. In Essen war es Gian-Luca Mariano, der erstmals Joshua Claringbold vertrat. Die etatmäßige Nummer Eins konnte in der Vorwoche nur einmal trainieren. „Da wäre es unfair gegenüber den beiden anderen Torhütern gewesen, dass Joshua spielt“, erklärt Thamm den Wechsel. „Wir wissen, was wir ihm zu verdanken haben. Aber wir sind einfach mit allen Torhütern super zufrieden.“ Für die Defensive hat der SC mit Ioannis Alexiou gegen Hilden eine weitere Alternative für die Startelf. Der erfahrene Grieche fehlte in Essen wegen einer Gelbsperre. Thamm kann weiterhin aus dem Vollen schöpfen, sieht man von den Langzeitverletzten ab. Wann Marc Knops wieder einsteigen kann, ist nach wie vor offen. Dazu sind Branimir Galic und Pascal Regnery nach ihren Kreuzbandrissen natürlich noch kein Thema, wobei Thamm besonders bei Galic gute Fortschritte vernimmt.