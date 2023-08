Fußball-Oberliga SC St. Tönis gibt sein Heimdebüt gegen den FC Büderich

Thamm bescheinigte seiner Mannschaft unmittelbar nach dem Spiel in Essen eine gute Leistung, an der aus seiner Sicht nur das Ergebnis nicht stimmte, weil der entscheidende Faktor fehlte, die wenigen sich gebotenen Chancen zu nutzen. Auch in der Nachbetrachtung stand das Urteil des 40-Jährigen: „Wir haben darüber gesprochen, was überwiegt. Zufriedenheit oder Frust. Mit dem Spiel konnten wir zufrieden sein. Aber natürlich überwog der Frust.“ Eine weitere Niederlage wäre in der Frühphase der Saison sicherlich kein Beinbruch, würde aber die darauf folgenden Aufgaben noch anspruchsvoller machen und den Druck, punkten zu müssen, erhöhen. Dessen ist sich natürlich auch Thamm bewusst und hat dabei auch die letzten, quälenden Spieltage der vergangenen Saison vor Augen: „Wir wissen alle, wie es im Fußball laufen kann. Dass man schnell in einen Negativstrudel geraten kann. Aber davon machen wir uns völlig frei. Die Liga ist nochmal stärker geworden, hat an Qualität zugelegt. Aber wir wissen auch, was wir können.“ Was die morgige Begegnung angeht sei auch klar: „Der Gegner kommt mit einer großen Euphorie. Aber wir fokussieren uns auf uns selbst, wollen an die letzte Leistung anknüpfen und uns am besten mit Punkten belohnen.“