Fußball-Testspiel SC-Coach Bekim Kastrati nach 3:1-Sieg nicht ganz zufrieden

Der SC, bei dem Maximilian Pohlig früh mit Oberschenkelproblemen ausschied, hatte in der Begegnung erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, war spielerisch überlegen, ließ aber den Zug zum Tor vermissen. So reichte es bis zur Pause nur zum 1:0 durch Morten Heffungs (10.). Kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte Dario Gerling mit einem direkt verwandelten Freistoß das 2:0 (47.). Auch wenn die Gäste den Favoriten nur selten fordern konnten, gelang ihnen der Anschlusstreffer, als die SC-Defensive unkonzentriert und ungeordnet agierte (63.). Den Schlusspunkt zum 3:1 setzte Kapitän Dominik Dohmen kurz vor Spielende. Auch wenn Kastrati Gründe zur Kritik fand, rang er der Begegnung positive Aspekte ab: „Wir haben heute auch wieder einiges testen können und für den einen oder anderen Spieler, der aus einer Krankheit oder einer Verletzung kam, waren die Einsatzminuten wichtig. Bedanken möchte ich mich beim Gegner, dass das Spiel zustande kam.“ Weiter geht das Warten auf Julian Suaterna-Florez. Die nötigen Unterlagen liegen der kolumbianischen Botschaft vor, so dass der 27-Jährige aber rechtzeitig wieder an Bord sein dürfte.