Großer Tag für SC St. Tönis : Sportliche und organisatorische Prüfung bestanden

St. Tönis Es war ein Tag, der in die Vereinsgeschichte des SC St. Tönis eingeht. Vor der Rekordkulisse von 1.658 Zuschauern trotzte die Mannschaft von Trainer Alexander Thamm dem favorisierten KFC Uerdingen hochverdient einen Punkt ab.

„Glückwunsch zum Punktgewinn“, war nach der Partie vom KFC zu hören. Dem hätte man sich sicher anschließen können, wenn die Gäste über weite Strecken dominant gewesen wären. Auch das Statement, man habe den SC ins Spiel kommen lassen, griff am gestrigen Tag zu kurz. Das wollte auch Trainer Alexander Thamm, der auf die erfahrenen Dominik Dohmen (Wadenverhärtung) und Konstantin Möllering (kam krankheitsbedingt erst spät in die Partie) so nicht stehen lassen: „Das ganze Drumherum war für die Mannschaft ungewohnt. Man spürte am Anfang eine gewissen Anspannung. Eben die Angst vor der eigenen Courage.“ Den Schlüssel zum Positiven sah Thamm ausgerechnet im Elfmeter, der zum frühen Rückstand führte: „Vielleicht war das so eine Art Brustlöser für uns. Nach dem Motto, jetzt ist eh alles egal. Danach haben wir mutiger gespielt und zweimal einen Rückstand aufgeholt. Die Jungs hatten dann ein gutes Gefühl und wollten das Spiel gewinnen. Die Punkteteilung geht am Ende in Ordnung. Ich glaube es war ein großes, gut organisiertes Fußballfest für die Region.“