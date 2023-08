Fußball-Kreisliga A Samed Yesil ist zum zweiten Mal Vater geworden

Der CSV Marathon Krefeld, der in den kommenden Monaten an die Horkesgath ausweichen muss, weil die alt-erwürdige Edelstahl-Kampfbahn ziemlich rund erneuert wird (einschließlich Kunstrasen), erwartet den TSV Meerbusch II. Dabei dürfte es in der Tat nur um die Höhe des Erfolges gehen, zumal Torjäger Samed Yesil wieder dabei ist. Vergangenen Sonntag fehlte er, weil er zum zweiten Mal Vater wurde. Noch länger verzichten muss die Mannschaft von Trainer Onur Özkaya, der rechtzeitig zum Spiel aus seinem Türkeiurlaub zurück ist, auf den gesperrten Erhan Mutlu. Seine Schiedsrichter-Beleidigung im Pokalspiel in Willich kam ihm teuer zu stehen.