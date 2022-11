Fußball-Bezirksliga : Reaktivierter Michael Funken trifft viermal für SSV

Grefrath Was ist da für ein Comeback! Michael Funken spielte wieder und es knallt. Fußball-Bezirksligist Grefrath brennt nach der Pause ein Feuerwerk ab und gewinnt nach 1:2-Rückstand gegen den SV Vorst 6:2.

SC Schiefbahn - Hülser SV 1:1 (0:0). Sicherheit war im ersten Durchgang oberstes Gebot auf beiden Seiten, wobei die Gastgeber schon die größeren Spielanteile besaßen. In der zweiten Hälfte waren die Hülser besser im Bilde, kassierten aber ausgerechnet in der Phase durch Ryoma Ikeya den Rückschlag (57.). Nach Gelb-Rot gegen den Schiefbahner Leon Lindmüller (66.) sorgte der danach eingewechselte Johannes Erik Heidemann für den Ausgleich (78.). Danach waren die Gäste, zumal in Überzahl, zwar am Drücker, doch unter dem Strich ging das Unentschieden in Ordnung.