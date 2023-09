Appell vor Derby gegen KFC Uerdingen SC-Kapitän Dominik Dohmen: „Wir müssen effektiver werden“

Gerne erinnert man sich bei den Blau-Gelben an die beiden Duelle in der letzten Saison zurück, die bei vier Punkten mit einer positiven Bilanz des Außenseiters endeten. Die Voraussetzungen vor dem Unentschieden im Hinspiel waren allerdings andere. Die Elf von Trainer Alexander Thamm konnte nach gutem Start mit breiter Brust auftreten und traf auf einen phlegmatischen KFC. Wie groß das Selbstvertrauen aktuell ist, wird sich zeigen. Drei Niederlagen hagelte es bisher in der Meisterschaft, was den SC punktlos ans Tabellenende warf. Um so wichtiger war der Sieg in der 1. Runde des Niederrheinpokals. Thamm sieht seine Mannschaft nicht nur durch diesen Erfolg gestärkt. „Wir haben in Homberg zwei Tore geschossen und im Pokal drei nachgelegt“, freut sich der 40-Jährige darüber, dass die anfängliche Torflaute beendet werden konnte. Das war in den beiden ersten Spielen der wesentliche Knackpunkt. Denn spielerisch wusste der SC mit Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Büderich immer zu überzeugen. Auch für die zukünftigen Begegnungen wird es wichtig sein, dass die Chancenverwertung Zählbares einspielt. Einen Schritt in die richtige Richtung machte Johann Noubissi Noukoumo, der sich schon in Homberg griffiger als in vielen anderen Spielen präsentierte, einen Treffer erzielte und im Pokal ebenfalls zweimal ins Schwarze traf.