Zu Gast beim VfB Homberg Beim SC St. Tönis muss der Knoten endlich platzen

Natürlich nagt der Saisonauftakt an Thamm, der trotz der beiden Niederlagen nicht gänzlich unzufrieden ist: „Eigentlich haben wir drei gute Halbzeiten gespielt. Aber dafür können wir uns nichts kaufen. Fakt ist, dass wir noch kein Tor erzielt und keinen Punkt haben.“ Unter der Woche war die Nachbetrachtung der beiden Niederlagen natürlich im Training ein Thema. Thamm forderte von seiner Mannschaft vor allem Eines ein: „Es gab eine klare, offene Ansprache. Wir müssen in den entscheidenden Situationen vor beiden Toren einfach konzentrierter sein. Uns fliegt jeder kleine Fehler um die Ohren.“ Vor allem beim 0:3 gegen den FC Büderich waren diese Defizite entscheidend. Der Aufsteiger wurde zu seinen Toren eingeladen und in der Offensive boten sich besonders durch Morten Heffungs in der ersten Hälfte Chancen zur, so dass die Partie auch einen anderen Verlauf hätte nehmen können. Doch auch der Konjunktiv hilft nicht weiter. Eine Woche vor dem Derby gegen den KFC Uerdingen muss etwas Zählbares her. Da wäre es hilfreich, wenn der Knoten vor dem gegnerischen Tor platzt.