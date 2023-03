Fußball-Kreisliga B Pascha Spor Krefeld triumphiert im Gipfeltreffen

Seit dem Abstieg vor sieben Jahren sehnt sich der SV Thomasstadt Kempen nach einer Rückkehr in die Kreisliga A. In der vergangenen Saison scheiterte das junge, spielstarke Team von Trainer André Meier nur knapp, weil es in den Duellen mit den direkten Konkurrenten entscheidende Federn ließ. Die Geschichte droht sich in dieser Saison zu wiederholen. Im Spitzenspiel der Kreisliga B, Gruppe 2, unterlagen die Blau-Roten beim KSV Pascha Spor Krefeld 0:2 (0:0) und reisten sicher mit der Erkenntnis ab, dass Spielstärke allein nicht der alles entscheidende Faktor ist, um den Weg nach oben antreten zu können. Der Sieg der leidenschaftlich und mit zunehmender Spielzeit hitziger zu Werke gehender Gastgeber ging am Ende in Ordnung. Die Elf von Trainer Ercan Sendag festigte vor 300 Zuschauern die Tabellenführung, feierte den zweiten Sieg über die Meier-Elf und hat nun den wertvollen Trumpf in der Hand, im direkten Vergleich die Nase vorne zu haben. Aussichtsreicher Dritter im Bunde bleibt der TSV Bockum II, der das Hinspiel gegen Pascha Spor ebenfalls verlor.