Fußball Marcus Bister – der Mister VfL Tönisberg

Fast jeder nennt ihn den Mister Tönisberg, obwohl er in Krefeld-Fischeln wohnt und auch da mal, in der Jugend und den Seniorenanfängen, gespielt hat. Die Rede ist von Marcus Bister, seit 2003 sportlicher Leiter beim Bezirksligisten VfL Tönisberg, der lange in der Landesliga eine feste Größe war, und da oft Mädchen für alles genannt wird. Von 1991 bis 2007 war er als Spieler auf dem Platz, lange in der Ersten und gegen Schluss seiner Karriere, eher Aushilfsweise, weil Not am Mann war, in der Zweiten. Bis vor zwei Jahren jagte er dem runden Leder noch bei den Altherren des KTSV Preussen Krefeld nach, aber Probleme im Knie und Rücken zwangen ihn, aufzuhören. Die Preussen sind seit Jahren für ehemalige gute Kicker aus allen Richtungen so eine Art Auffangbecken.