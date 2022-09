1:2 gegen den TSV Meerbusch : Daud Gergerys Tor reicht dem SC St. Tönis nicht

St. Tönis Das Tor von Daud Gergery reicht dem SC St. Tönis nicht, der gegen den TSV Meerbusch 1:2 verliert. Damit hat das Team in der englischen Woche nur einen Punkt geholt – gegen den KFC Uerdingen.

Zum Abschluss der Englischen Woche musste der SC St. Tönis eine bittere Pille schlucken. Nach dem 2:2 gegen den KFC Uerdingen und dem 0:4 bei der SSVg Velbert unterlag der Fußball-Oberligist dem TSV Meerbusch in einer mäßigen Begegnung mit 1:2 (1:1) und muss nach gutem Saisonstart aufpassen, dass er nicht weiter in Richtung Abstiegszone durchgereicht wird. Denn auch die kommenden Aufgaben beim Regionalliga-Absteiger VfB Homberg und gegen den neuen Spitzenreiter ETB SW Essen haben es in sich. Mit der gestrigen Leistung dürfte es jedenfalls schwer werden zu punkten, auch wenn die Defensive im Vergleich zur Vorsaison an Stabilität gewonnen hat. Problematischer ist das Spiel nach vorne, dem erneut anzumerken war, dass eine führende Hand von Dominik Dohmen oder die Erfahrung von Konstantin Möllering fehlte. Einerseits, um brauchbare Torchancen zu kreieren, andererseits, um dem Gegner weniger Spielanteile zu gewähren.