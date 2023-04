Fußball-Oberliga Co-Trainer Justin Müller warnt davor, TuRU zu unterschätzen

In einer vorgezogenen Begegnung des 35. Spieltags der Fußball-Oberliga ist der SC St. Tönis Freitagabend (19.30 Uhr) bei TuRU Düsseldorf zu Gast. Mit zwölf Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bei sieben ausstehenden Spielen dürfte für die Gastgeber der Zug Richtung Klassenerhalt wohl abgefahren sein. Anders ist die Situation beim SC, der mit einem Vorsprung von fünf Punkten auf die Abstiegszone in die Partie geht. Das Spiel in der Landeshauptstadt ist für die Mannschaft von Trainer Alexander Thamm der Auftakt von vier Duellen mit Gegnern, die sich in tabellerarischer Nähe befinden. Dem SC bieten sich damit gute Gelegenheiten, sich weiter freizuschwimmen.