SpVgg. Sterkerade-Nord kommt : Teutonia St. Tönis muss die Trendwende einleiten

St. Tönis Der Fußball-Oberligist trifft am Samstag im Abstiegskampf auf die SpVgg. Sterkrade-Nord. Nach den epfindlichen Nackenschlägen zuletzt, bedarf es einer gewaltigen Steigerung. Dabei wird allerdings ein Trio fehlen.

Der Kampf um den Klassenerhalt geht für Teutonia St. Tönis am Samstag in die nächste Runde. Um 15.30 Uhr empfängt der Fußball-Oberligist die SpVgg. Sterkrade-Nord. Nach dem guten Auftakt mit zwei Siegen stotterte der St. Töniser Motor erheblich. Die Niederlage in Hiesfeld sollte nur ein Ausrutscher sein. Doch die letzte Pleite gegen Union Nettetal setzte einen mit vielen Fehlern behafteten Auftritt fort. Neun Gegentore sprechen eine eindeutige Sprache. Im Defensivverhalten haperte es erheblich. Und gegen Nettetal ging auch nach vorne nicht viel. Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Trend nicht fortsetzt und eine Kehrtwende einsetzt, zumal danach vier Auswärtsspiele folgen. Eine weitere Niederlage wäre sicher fatal. Weniger mit Blick auf die Tabelle, sondern auf den wachsenden Druck, gewinnen zu müssen. Die Gäste aus Oberhausen liegen mit fünf Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegszone auf Rang acht und werden daher alles daran setzen auch an der Gelderner Straße zu punkten. Die bisherige Bilanz von zwei Siegen aus drei Spielen dürfte entsprechenden Rückenwind geben.