Fußball-Testspiele : Teutonia St. Tönis kommt rechtzeitig in Schwung

Was sich im Laufe der Vorbereitung schon Schritt für Schritt andeutete, bestätigte Oberligist Teutonia St. Tönis im letzten Härtetest bei Viktoria Arnoldsweiler vor Rückrundenbeginn nächsten Sonntag in Ratingen. Das Cherfi-Team gewann beim Mittelrheinligisten nach einer guten Vorstellung mit 2:0 (1:0), wobei auch ein höherer Erfolg drin gewesen wäre. Das Spiel der Teutonia bekam auch durch viele Auswechselungen keinen Bruch. In einer Auseinandersetzung mit viel Tempo und Einsatz – die Platzherren langten das eine oder andere Mal auch schon ganz schön hin – sorgte Konstantin Möllering für die Führung (24.). Dominik Dohmen, Leonard Bajraktari beziehungsweise Lukas Stiels hatten sie vorbereitet. Nach schönem Yesil-Zuspiel zeichnete Brian Dollen per Heber für den zweiten Treffer verantwortlich (61.).