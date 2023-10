Fußball-Oberliga SC St. Tönis ist in Hilden ohne Kapitän Dominik Dohmen gefordert

Dennoch sind die Gäste nicht chancenlos. Was sich allerdings ändern muss, ist die Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Das verdeutlichten besonders die letzten beiden 0:1-Niederlagen beim 1. FC Kleve und gegen den SV Straelen. Der Auftritt gegen den Regionalliga-Absteiger war trotzdem einer, der Thamm in seiner Einschätzung der Qualität seiner Mannschaft stützte: „Das war bis dato die stärkste Mannschaft gegen die wir gespielt haben. Und ich habe keinen großartigen Klassenunterschied gesehen“. Auch den VfB Hilden ordnet Thamm in einer oberen Schublade ein: „Das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, die schon seit Jahren oben mitspielt. Aber ich sehe dieses Spiel nicht als Bonusspiel. Ich bin kein Freund davon zu sagen, dass man den Bock umstoßen muss. Wir müssen ihm gehörig in den Hintern treten. Und ich bin überzeugt, dass wir etwas holen können. Sonst könnte ich mit meinem Hintern auch Zuhause bleiben“.