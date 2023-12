2:1 gegen Ratingen SC St. Tönis rollt das Feld weiter von hinten auf

In den ersten zwanzig Minuten sah es nicht danach aus, dass die Gastgeber einem verdienten Sieg entgegen gehen würden. Ratingen wirkte in seinen Aktionen reifer und hatte das Glück, dass der Linienrichter beim 0:1 durch Yassin Merzegua eine klare Abseitsstellung des Torschützen übersah (8.). Doch der Rückstand warf die Kastrati-Elf im Gegensatz zu früheren Auftritten nicht aus der Bahn. Nach und nach übernahm sie die Initiative, legte immer wieder Schwächen in der Ratinger Hintermannschaft offen und erspielte sich mit ihrer mutigen Herangehensweise eine Reihe von Torchancen. Allerdings blieb der Ertrag zunächste aus. Lukas Stiels köpfte nach einer Ecke knapp daneben (17.). Suaterna-Florez scheiterte mit einem Flachschuss an Germania-Keeper Dennis Raschka (19.), der zunehmend in den Blickpunkt geriet. Danach war es zweimal Johann Noubissi Noukoumo, der nach Suaterna-Zuspiel und einer Vorlage von Luca Esposito in Raschke seinen Meister fand. Die beste Chance ließ Dominik Dohmen aus, der nach einer Esposito-Flanke zentral über das leere Tore köpfte (36.).