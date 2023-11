St. Tönis rollt das Feld von hinten auf Morten Heffungs köpft SC in Unterzahl zum 2:1-Sieg über Schwarz-Weiß Essen

Auch die zweite Hälfte bot einen intensiven Schlagabtausch, in dem Julian Suaterna-Florez beim SC in der Offensive entscheidende spielerischen Akzente setzte. Eine seiner Flanken beförderte Labino Kryeziu zum 1:1 ins eigene Netz (69.). Wenig später bediente der Kolumbianer Morten Heffungs, der mit seinem Kopfball zum nicht unverdienten 2:1 die Partie drehte (75.). Der SC brachte den Sieg in einer Nerven aufreibenden Schlussphase über die Zeit. Auch durch eine starke und sicherere Leistung des eingewechselten Claringbold-Ersatz Simon Sell.