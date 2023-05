0:0 beim 1. FC Monheim SC St. Tönis sammelt weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt

Für den im Hamburg weilenden Joshua Claringbold stand Simon Sell zwischen den Pfosten. Der 21-Jährige verlebte einen weitestgehend unspektakulären Nachmittag in seinem sechsten Einsatz für die Blau-Gelben. Denn von den Gästen kam in der Offensive recht wenig, obwohl sie eigentlich um jeden Punkt verlegen waren. Sie suchten mit langen Bällen in der Regel den langen Robin Schnadt, auch weil der SC hoch verteidigte und andere Angriffsoptionen des FC verhinderte. Besser und variabler präsentierten sich die Gäste, die einige gute Ansätze über die Flügel zeigten, aber im Zentrum nur zu Halbchancen kamen. Dennoch hatte die Thamm-Elf recht gute Chancen, mit einer Halbzeitführung in die Kabine zu gehen. Nach einer Ecke fehlte Lukas Stiels bei seinem Kopfball nicht viel und einen Distanzschuss von Linus Krajac parierte der routinierte FC-Keeper Björn Nowicki mit einer schönen Flugeinlage. Die beste Gelegenheit besaß Konstantin Möllering, doch auch dessen Kopfball fand das Ziel nicht, so dass es torlos in die Kabinen ging. Die einzig nennenswerte Chance der Gastgeber war ein Freistoß aus aussichtsreicher Position, der aber in der St. Töniser Mauer verpuffte. Auch nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste, die dem Spiel optisch ihren Stempel aufdrückten, wobei die Gastgeber ihren Teil dazu beitrugen, dass die Partie offen blieb. Nach etwas über einer Stunde waren aber beide Mannschaften zunächst zum Nichtstun verurteilt, denn Schiedsrichter Gerrit Wiesner (MTV Union Hamborn) unterbach die Begegnung wegen eines einsetzenden Unwetters. Nach einer guten Viertelstunde ging es schließlich unspektakulär bis in die Schlussphase weiter, in der die Hausherren in Unterzahl gerieten, als Imran Ali den enteilten Mario Knops mit einem schmerzhaften Tritt von den Beinen holte (82.). Wiesner ließ die Szene wegen der Vorteilsauslegung weiter laufen, doch aus der Situation konnten die Blau-Gelben kein Kapital schlagen. Die numerische Überzahl wusste die Thamm-Elf ebenfalls nicht in Zählbares umzusetzen. Die Partie blieb zum Ende der 15-minütigen Nachspielzeit äußerst zerfahren.