Fußball-Oberliga Julian Suaterna Florez haucht dem SC St. Tönis wieder Leben ein

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich die Szenerie vollkommen. Die Kastrati-Elf beherrschte Ball und Gegner und glich folgerichtig durch Suaterna-Florez aus (59.). Der TSV kam nur noch selten über die Mittellinie und Claringbold hielt das Spielgerät kaum noch in den Händen. Seinen Mannschaftskameraden fehlte aber in einigen Szenen das nötige Glück, um die jetzt durchaus verdiente Führung zu erzielen. Ein Kopfball des aufgerückten Maximilian Pohlig kratzte ein Meerbuscher von der Linie und eine Volley-Abnahme von Noukoumo wurde geblockt. Noukoumo scheiterte später in einer 1:1-Situation gegen TSV-Keeper Marvin Oberhoff, anstatt auf einen mitgelaufenen Mitspieler quer zu legen. Suaterna gelang schließlich mit einem sehenswerten Distanzschuss die 3:2-Führung (76.), die aber nur wenige Minuten Bestand hatte. Denn der TSV, der zuvor schon eine klare Chance besaß, die Claringbold zunichte machte, schlug durch einen Volleyschuss von Benktib zurück (83.). Aber die Gastgeber zeigten trotz des erneuten Rückschlages eine willensstarke Reaktion und Suaterna Florez langte in der Nachspielzeit zum vierten Mal hin.