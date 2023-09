2:5 gegen Baumberg SC St. Tönis geht schweren Zeiten entgegen

In den ersten fünf Saisonspielen beklagte der SC St. Tönis zu Recht, dass die Punktausbeute angesichts der gezeigten Leistungen nicht stimmt. Doch von einem möglichen Punkt war die Elf von Trainer Alexander Thamm gestern weit entfernt. Nur phasenweise bot sie den Sportfreunden Baumberg Paroli, musste sich aber am Ende aber dem in vielen Bereichen abgezockteren Spitzenreiter beugen und unterlag am Ende etwas zu deutlich mit 2:5 (1:2). Durch die fünfte Niederlage im sechsten Spiel bleibt der SC Tabellenletzter und es dürfte in der beschaulichen Apfelfstadt ungemütlicher werden. Dass der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze bei drei Punkten überschaubar blieb, ist derzeit die einzig positive Nachricht. Das kann sich aber auch mit Blick auf das kommenden Heimspiel gegen den Tabellendritten TVD Velbert schnell ändern, sollte nicht schon bald etwas Zälbares auf dem Konto landen.