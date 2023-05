Nach 6:2 gegen FC Kray SC St. Tönis steht unmittelbar vor dem Klassenerhalt

Natürlich rechneten die St. Töniser Anhänger mit einem SC-Sieg, erlebten aber zunächst wie die Akteure auf dem Platz eine kalte Dusche, als Koya Shirahata für die Gäste schon nach wenigen Sekunden traf. Kray kam dabei entgegen, dass es in der SC-Defensive nicht nur in dieser Situation Abstimmungsprobleme gab, weil Thamm den angeschlagenen Lukas Stiels ersetzen und Philipp Baum auf die ungewohnte Position in der Innenverteidigung rücken musste. Diese Baustelle erwies sich aber als nicht so schwerwiegend, weil der SC relativ schnell die Weichen auf Sieg stellte. Durch ein Eigentor von Odin Redier (3.), einen präzisen Freistoß von Mario Knops (10.) und einen überlegten Treffer von Dominik Dohmen nach feinem Zuspiel von Knops (16.) drehten die Hausherren den Rückstand in eine 3:1-Führung. Dohmen legte kurz vor der Pause noch einen zweiten Treffer nach (42.). Abgesehen von den Löchern, die sich in der Defensive gegen die wuseligen Offensivkräfte der Gäste immer wieder mal ergaben, gab es zur Pause eigentlich nur einen Kritikpunkt: angesichts der weiteren hochkarätigen Chancen hätte das Zwischenergebnis durchaus deutlicher ausfallen können.