Fuball-Oberliga : SC St. Tönis will sich diesmal auch belohnen

Mit dem 20-Jährigen Niklas Withofs ist bald wieder zu rechnen. Foto: Jakob Klos

St. Tönis In Kleve investierte der Fußball-Oberligist SC St. Tönis viel, musste sich aber am Ende mit einem 2:2 begnügen. Am Sonntag kommt der 1. FC Monheim. Da wollen die Gastgeber dreifach punkten.

Seit drei Spielen ist der SC St. Tönis in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Sieben Punkte sammelte Trainer Alexander Thamm mit seiner Mannschaft und kletterte auf den respektablen achten Tabellenplatz. Überhaupt kann sich die Bilanz der Blau-Gelben bisher sehen lassen. Denn in 14 Saisonspielen ging die Thamm-Elf nur viermal als Verlierer vom Platz. Zuhause kassierte der SC bisher nur eine Niederlage. Dabei soll es nach Möglichkeit auch morgen nach der Partie gegen den Tabellennachbarn 1. FC Monheim (15.30 Uhr) bleiben.

Die Gäste, die sich nach dem Aufstieg in der Saison 2016/17 in der Oberliga fest etablierten, liegen drei Punkte vor dem SC. Auswärts wusste das Team um Trainer Dennis Ruess bis dato zu überzeugen. Mit vier Siegen aus sieben Spielen reist der FC um den achtfachen Torschützen Robin Schnadt mit der viertbesten Auswärtsbilanz an. Trotz der Tabellennachbarschaft sieht Thamm noch einen Unterschied zwischen beiden Teams: „Monheim richtet den Blick eher nach oben und hat daher vielleicht mehr Druck. Wir dagegen eher nach unten. Die Chancen sehe ich Fifty-Fifty. Für uns ist das ein Spiel mit Blick auf unsere Weiterentwicklung, um sich irgendwann mit solchen Mannschaften auf Augenhöhe zu bewegen. Und es ist ein wichtiges Spiel für uns, weil danach Gegner folgen, gegen die wir vielleicht leicht favorisiert sind.“

Was den Kader angeht dürfte Thamm schon bald mehr Handlungsoptionen haben. Niklas Withofs trainierte zwar noch nicht unter Vollbelastung mit, sollte aber schon bald wieder eine Option für die Innenverteidigung sein. „Niklas ist sicher noch keine Option für die Startelf“, so Thamm, „wie für alle anderen gilt, dass wir die Spieler nicht verheizen wollen. Vielleicht nächste Woche“. Auch Pascal Regnery macht weitere Fortschritte, wie ein Einsatz in der 2. Mannschaft erkennen ließ. Zudem ist Nils Macvan wieder einsatzfähig und Simon Kuschel wird nach seiner zweimonatigen Weltreise bald zurück erwartet. Lediglich Marc Knops setzen muskuläre Probleme noch außer Gefecht. Dass sich der Kader zusehends wieder füllt, mache Hoffnung für den Winter, so Thamm: „Quantitativ als auch qualitativ sind wir dann gut bestückt“.