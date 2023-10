St. Tönis verliert 0:4 beim VfB Hilden SC-Trainer Alexander Thamm: „Das war Angsthasenfußball“

„Wenn wir so weiter spielen erzielen wir nie ein Tor.“ Die Worte von Thamm in der Halbzeit fruchteten zunächst. Doch als Nils Macvan auf dem Weg zum Tor gefoult wurde, blieb der Pfiff für die Notbremse aus (51.) und Heffungs scheiterte per Kopf an Keeper Yannic Lenze (62.). Nur fünf Minuten später war die Partie entschieden. Vom SC schlecht verteidigt, aber von den Hausherren auch gut initiiert, erzielte Talha Demir das 2:0 (67.). Auch für Thamm die Vorentscheidung: „Da hat man gemerkt, dass die Beine schwer wurden und der Glaube nicht mehr da war.“ Der VfB war nur nicht mehr zu stoppen und erhöhte nach einer Traumkombination durch Koray Temiz auf 3:0 (77.). Dass eine direkt verwandelte Ecke von Demir den Endstand besiegelte, glich am Ende einer Demütigung (80.). Bereits die zweite in dieser Saison, was zu denken geben sollte.