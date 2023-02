Fußball-Oberliga SC St. Töis kommt beim FSV Duisburg mit blauem Auge davon

Das Offensivspiel der Gäste war in der ersten Hälfte zu umständlich. Trotzdem sprangen sprangen ein paar gute Möglichkeiten heraus, aus denen sie viel zu wenig machten. Philipp Baum hatte allerdings das Pech, dass ihm der Pfosten im Weg stand (31.). Zu diesem Zeitpunkt lag der SC bereits hinten, denn sie gewährten dem designierten, aber kämpfenden Abstiegskandidaten oftmals zu viel Raum. Begünstigt durch weitere Fehler der Gäste traf Joshua Kapenda zum frühen 1:0 (9.). Auch beim 2:0 durch Mehmet Tunc genoss das Schlusslicht, das die Einnahmen rund um das Spiel für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien spendet, nach einem St. Töniser Ballverlust zu viele Freiheiten (4.). Die Duisburger Pausenführung ging unterm Strich durchaus in Ordnung, doch nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. St. Tönis lief immer wieder an, musste aber bei schnellen Gegenstößen stets auf der Hut bleiben, sich nicht das 0:3 einzufangen. Als Alfred Appiah einen Handelfmeter zum 2:1 verwandelte (61), ging ein weiterer Ruck durch die SC-Reihen. Die klaren Chancen mehrten sich, doch neben eigenen Unzulänglichkeiten im Abschluss machte der starke Abdullah Dagan einige Möglichkeiten zunichte. Chancenlos war der FSV-Keeper beim Freistoß von Brian Dollen zum hoch verdienten 2:2 (75.). Vor dem Freistoß sah Verursacher Tunc Gelb-Rot und schwächte zusätzlich seine Elf, der zusehends die Kräfte ausgingen. Zum greifbaren Siegtreffer reichte es aber trotz weiterer Chancen nicht mehr.