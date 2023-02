Beim Schlusslicht FSV Duisburg SC St. Tönis sieht sich in der Favoritenrolle

Mit dem Heimsieg gegen die SpVg Schonnebeck erwischte der SC St. Tönis einen perfekten Start. Der Fußball-Oberligist beendete damit nicht nur eine lange Serie ohne Sieg, sondern sammelte wichtige Punkte, um sich von der Abstiegszone etwas zu distanzieren. Auch in den nächsten Wochen wird es primär darum gehen, weiter zu punkten und sich vom Tabellenkeller fern zu halten und einer stresslosen Saison entgegen zu sehen. Besonders wertvoll sind natürlich die Begegnungen gegen Konkurrenten, die sich in unmittelbarer Tabellennähe oder eben im Tabellenkeller befinden. So eine Aufgabe erwartet den SC morgen (15.30 Uhr) mit dem Gastspiel beim Schlusslicht FSV Duisburg, der in der Hinrunde nur auf acht Zähler kam. Das Hinspiel entschieden die Blau-Gelben mit 4:1 für sich.