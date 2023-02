Fußball-Oberliga Der SC St. Tönis will am Mittwoch sein Ass ausspielen

In den ersten drei Spielen dieses Jahres bot der SC St. Tönis durchaus ansprechende Leistungen. Vier Punkte sammelte der Fußball-Oberligist in diesen Partien und mit Blick auf die Gegner könnten die Verantwortlichen durchaus zufrieden sein. Einziger Schönheitsfehler war das Unentschieden beim Tabellenletzten FSV Duisburg, das rückblickend besonders weh tut. Denn die Tabellensituation verschärfte sich, weil der SC erneut die Gunst der Stunde nicht nutzte, sich vom dichten Gedränge rund um die Abstiegszone abzusetzen. So ist die Elf von Trainer Aexander Thamm mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz eines von insgesamt sieben Teams, die derzeit nur drei Punkte von einander trennen. Mit dem Nachholspiel beim Cronenberger SC hat der SC allerdings noch ein Ass im Ärmel, das er am Mittwoch ab 20 Uhr ausspielen muss. Ansonsten droht in den nächsten Wochen mehr Abstiegskampf als allen Beteiligten lieb sein dürfte. Auch Thamm macht keinen Hehl daraus, dass die Begegnung eminent wichtig ist: „Auch wenn noch viele Spiele folgen, ist das sicher ein Sechs-Punkte-Spiel, das brutal wichtig ist.“