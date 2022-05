Fußball-Oberliga : Teutonia-Coach Justin Müller lässt sich nicht blenden

Trainer Justin Müller will mit Teutonia den Klassenerhalt perfekt machen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

St. Tönis Die Situation ist klar: Verliert Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis in Düsseldorf beim SC West, stecken die Gäste wieder mitten im Abstiegssumpf; gewinnen sie, sind sie so gut wie gerettet.

(uwo) Für Teutonia St. Tönis sieht die Lage nach dem Sieg in Velbert in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga wieder etwas rosiger aus. Vor den letzten fünf Spielen steht die Elf von Trainer Justin Müller fünf Zähler über dem Strich und auch der direkte Vergleich mit den Verfolgern aus Kray und Duisburg spricht für die Grün-Gelben. Am Sonntag können die Teutonen beim SC Düsseldorf-West einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt tun und einen Konkurrenten entscheidend distanzieren.