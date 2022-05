Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis vergibt den ersten Matchball

Wuppertal Fußball-Oberligist St. Tönis unterliegt in der Abstiegsrunde beim Cronenberger SC in den Schlusssekunden mit 1:2. Ioannis Alexiou sieht die Ampelkarte und fehlt beim nächsten Auswärtsspiel bei TuRU Düsseldorf.

Es sollte möglichst der Matchball werden, doch die Frage nach dem endgültigen Klassenerhalt wurde vertagt. In der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga unterlag Teutonia St. Tönis in einer spielerisch dürftgien, aber jederzeit hart umkämpften Begegnung mit 1:2 (0:1) beim Cronenberger SC. Durch die Niederlage bei den Bergischen schmolz der Vorsprung vor den restlichen drei Spielen auf die Abstiegszone auf sechs Punkte. Und der könnte sogar auf fünf schrumpfen, da Sterkrade-Nord bisher eine Partie weniger ausgetragen hat.

Dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand, merkte man der Partie vom Anpfiff weg an. Intensive Zweikämpfe prägten schon die erste Halbzeit, in der sich beide Mannschaften schwer taten, klare Chancen zu erspielen. Die Gäste verbuchten allerdings zwei, die es in sich hatten. Von Hiroy Genda über Dominik Dohmen landete der Ball bei Konstantin Möllering, der aus wenigen Metern SC-Schlussmann Yannik Radojewski anschoss (20.). Kurz darauf visierte Möllering aus zentraler Position das rechte untere Toreck an, doch der Schuss wurde im letzten Moment noch abgefälscht (24.). Derartige Gelegenheiten besaßen die Gäste nicht, obwohl die Teutonen phasenweise zu große Lücken in der Defensve boten. Um so ärgerlicher war die Führung der Gastgeber, als Genda Phil Knop im Sechzehner von den Beinen holte, anstatt den Angreifer nur zu stellen. Schiedsrichter Marco Lechtenberg (Blau-Weiß Meer) zeigte auf den Punkt und Niklas Burghard verwandelte sicher zur Pausenführung.