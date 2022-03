Torlos gegen SC Velbert : Brian Dollen und Brian Drubel sorgen für Belebung

St. Tönis Das war ein Vorgeschmack auf die nun beginnende Abstiegsrunde. Dabei tat sich Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis beim 0:0 gegen den tief stehenden SC Velbert sehr schwer. Drei Punkte hatte kein am verdient.

Das Ziel war ein Sieg, doch am Ende musste sich Teutonia St. Tönis im letzten Hinrundenspiel gegen den SC Velbert mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Eine gerechte Punkteteilung in einer schwachen Partie, die auch keinen Gewinner verdient gehabt hätte. Nächsten Sonntag starten die Teutonen in die Abstiegsrunde. Erster Gegner im Arthur-Markiewicz-Park ist Tabellennachbar FC Kray.

Auch in der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung nicht ansehnlicher und vor allem in der Anfangsphase hagelte es wieder eklatante Ballverluste. Doch der SC vermochte auch diesmal nicht, die ungewollten Vorlagen zu bestrafen. Auf St. Töniser Seite sorgten die Einwechslungen von Brian Dollen und Brian Drubel immerhin für etwas mehr Belebung auf der offensiven linken Seite. Vor allem Drubel verpasste dem statischen Auftritt ein paar überraschende Momente und war Vorbild in Sachen Körpersprache. Kurz vor Schluss hatten beide Teams die Chance zum entscheidenden Treffer. Aber Velbert versagte in einer 4:2-Überzahlsituation (86.) und der aufgerückte Lukas Stiels hatte Pech, dass sein Kopfball sein Ziel verfehlte (88.). Co-Trainer Justin Müller sprach den größten Schwachpunkt ohne Umschweife an: „Das Unentschieden geht sicher in Ordnung. Gegen tief stehende Gegner tun wir uns einfach immer noch zu schwer. Das ist derzeit unser größtes Manko.“ In der Abstiegsrunde werden die Teutonen des öfteren auf defensiv eingestellte Teams treffen. „Das macht die Sache nicht einfacher. Aber genau deshalb müssen wir weiter daran arbeiten.“