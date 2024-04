Fußball Oberliga Schock für den SC St. Tönis in der Nachspielzeit

Vielleicht rächte sich auch, dass der auf sechs Positionen veränderte SC wie schon in Büderich in der ersten Halbzeit den Zug zum Tor vermissen ließ. Zwei davon zwangsweise, denn neben dem gesperrten Lukas Stiels musste Keeper Simon Sell nach einem Pressschlag in Büderich verletzungsbedingt passen und wurde durch den fehlerfreien Felix Burdzik ersetzt. Vor allem spielerisch gelang ohne einen effektiven Denker und Lenker im Mittelfeld kaum etwas. So blieb Vieles dem Zufall überlassen und bis auf eine Chance von Dario Gerling in den ersten Sekunden gab es vor dem VfB-Gehäuse nichts Nennenswertes. Hilden wirkte nach zehn Minuten ballsicherer und blieb insbesondere nach zweiten Bällen gedanklich schneller. Zu klaren Torchancen führte das aber nicht, weil die SC-Defensive vielbeinig die Räume dicht machte. Für den SC kam erschwerend hinzu, dass Dominik Dohmen mit einer Oberschenkelzerrung früh vom Platz musste.