Fußball-Oberliga : Für Justin Müller beginnt die Abstiegsrunde schon morgen

Justin Müller, hier noch an der Linie für die JSG St. Tönis tätig. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

St. Tönis Das Thema Abstiegsrunde war in den vergangenen Tag bei Teutonia St. Tönis in den Hintergrund geraten. Es gab etwas viel Wichtigeres: den Gesundheitszustand von Trainer Josef Cherfi, dessen Co-Trainer Justin Müller jetzt in der Verantwortung steht.

Die Nachricht über die schwere Erkrankung von Josef Cherfi, der nach einem Infarkt auf unbestimmte Zeit ausfällt, stellte bei Teutonia St. Tönis in den letzten Tagen natürlich vieles in den Schatten. Umständehalber rückte Co-Trainer Justin Müller in die erste Reihe, der unterstützt von Teammanager Holger Krebs die Mannschaft in der nächsten Zeit verantwortlich betreuen wird. Für Müller, der als talentierter Trainer gehandelt wird, änderte sich unter der Woche beim Training nicht viel: „Ich war vorher schon stark in die Trainingsarbeit eingebunden. Das ist ja auch nicht unüblich, dass der Co-Trainer viel beim Training übernimmt.“

Im zweiten Spiel ohne ihren Cheftrainer treffen die Teutonen morgen um 15 Uhr zum Abschluss der Hinrunde auf den SC Velbert, der mit 16 Punkten sechs Zähler hinter den Gsatgebern liegt und derzeit noch einen Abstiegsplatz belegt. Für beide also eine Gelegenheit, im direkten Duell das Punktekonto vor dem Beginn der Abstiegsrunde noch etwas zu tun, denn alle in der Hinrunde gesammelten Punkte werden mitgenommen. Müller beschreibt die Ausgangslage so: „Für uns fängt die Abstiegsrunde jetzt schon an. Velbert wird sicher alles dran setzen, den Anschluss zu halten und für uns geht es darum, einen direkten Konkurrenten zu distanzieren. Unser klares Ziel sind drei Punkte.“