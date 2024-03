Juniorenfussball Bayer Uerdingens C-Junioren sind auch in Unterzahl souverän

Weiter schnurstracks auf die Meisterschaft zu steuern die C-Junioren des SC Bayer Uerdingen. Gegen die SpVg. Schonnebeck gab einen 3:0 (0:0)-Erfolg, der in der zweiten Halbzeit unter Dach und Fach gebracht wurde und ein weiterer Beweis der starken und gefestigten Konstanz ist. Bei noch fünf ausstehenden Partien und fünf Zählern Vorsprung auf die SG Essen-Schönebeck geht es jetzt in die vierwöchige Osterferien. Mit einem Selbsttor ebnete Gästespieler Tuncar Utku den Weg zum späteren Erfolg (42.). Gianluca Cirmia legte nach (55.), ehe Shinnosuke Yamakawa in der Nachspielzeit, und bereits nach einer roten Karte für Jan Mausbach nach gut einer Stunde in Unterzahl, den dritten Treffer folgen ließ. Das Restprogramm der Uerdinger ist zumindest vom Papier her einfach. Die Mannschaft von Trainer Bronly Landu tritt zunächst am 13. April beim Tabellensechsten VfL Rhede an, empfängt dann noch das Schlusslicht VfB Homberg, gastiert beim Vorletzten SV Straelen, erwartet die Spvg. Sterkrade-Nord (8.) und fährt zum Tabellenvierten Schwarz-Weiß Essen. Da könnte die Meisterschaft aber längst unter Dach und Fach sein.