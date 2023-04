Mitten im Abstiegskampf Ronny Kockel richtet den Blick auf die neue Saison

Für den VfR Fischeln ist das Kapitel Landesliga nach der Niederlage gegen die SG Unterrath vorerst beendet. Nichts spricht mehr dafür, dass sich die Krefelder in den drei ausstehenden Spielen vor dem Abstieg noch retten können. Im heutigen Gastspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht 1. FC Mönchengladbach (16 Uhr) sind sicherlich noch einmal drei Punkte drin, doch auch das wird die aussichtslose Lage kaum verbessern, da die Konkurrenten um den Klassenerhalt teilweise noch gegeneinander antreten. Und selbst wenn der VfR nach Punkten noch einmal gleichziehen kann, spricht der direkte Vergleich gegen die Grün-Weißen. Trainer Ronny Kockel gibt sich auch keinen Illusionen hin, gibt aber seiner Mannschaft mit auf den Weg, sich nicht hängen zu lassen: „Wir wollen uns in den letzten Spielen natürlich vernünftig aus der Affäre ziehen“. Kockel, der auch in der nächsten Saison an der Kölner Straße bleibt, richtet seinen Blick bereits jetzt auf die neue Saison und freut sich darüber, dass bis dato gut 14 Spieler des aktuellen Kaders ihre Zusage für die Bezirksliga gaben. „Wir sind eifrig dabei, um diese Jungs herum Neuzugänge einzubauen“.