Fußball-Kreisliga A Lutz Krumrath will mit dem SSV Strümp ins Mittelfeld

Vieles spricht in der Fußball-Kreisliga A dafür, dass es am 17. Spieltag zu einem Führungswechsel kommt. Dazu die nackten Fakten: Der Tabellenzweite OSV Meerbusch erwartet Freitagabend den SC Union Nettetal II und steht vor dem 13. Saisonsieg. Da der aktuelle Spitzenreiter TSV Bockum aber spielfrei ist, würde er, zwar noch ungeschlagen, aber mit nur einem Zähler mehr auf der Habenseite, vom Team von Coach Ingmar Putz überflügelt werden. Auch der Dritte Kaldenkirchen könnte der zum Zuschauen verurteilten Reucher-Elf bis auf einen Punkt auf den Pelz rücken, wenn beim TSV Meerbusch III gewonnen wird. Dieses Unterfangen scheint aber ungleich schwerer, als das des OSV, weil der Aufsteiger von Trainer Andreas Meisen, dem früheren Nachwuchstrainer von Bockum und Fischeln, bisher bestens mitgemischt hat und Vierter ist – allerdings schon mit gehörigem Abstand auf die Aufstiegsaspiranten. Aber dennoch sind sich alle am Windmühlenweg in Bösinghoven im klaren darüber: die Mannen um Kapitän Jonas Weber haben alle Erwartungen übertroffen.