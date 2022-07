Fußball: Lockerer Aufgalopp beim Oberligisten SC St. Tönis​

St. Tönis Die vergangene Saison liegt noch nicht lange urück, da beginnt beim SC St. Tönis die Vorbereitung auf die nächste Spielzeit. Trainer Alexander Thamm konnte nicht alle Spieler begrüßen. Die Suche nach einem Sportlichem Leiter geht weiter.

Gefühlt ist die letzte Saison gerade erst zu Ende gegangen und schon starten die Vereine wieder mit ihrer Vorbereitung auf die Saison 22/23. So auch Fußball-Oberligist SC St. Tönis, der seinen Kader gestern zum ersten Aufgalopp zusammen rief. Neu-Trainer Alexander Thamm konnte dabei aus unterschiedlichen Gründen nicht alle Spieler begrüßen. Insgesamt fehlten neun Akteure, darunter die Neuzugänge Daud Gregery (SC Düsseldorf-West), Linus Krajac (TV Jahn Hiesfeld) und Nils Mavcan (TSV Meerbusch). Mit von der Partie war aber Tim Luca Jerz, die jüngste Neuverpflichtung. Der talentierte 19-Jährige kommt vom Landesligisten VfR Fischeln und überzeugte im ersten Seniorenjahr in der Innenverteidigung. Fischelns Trainer Kalli Himmelmann hätte Jerz gerne noch eine Saison an der Kölner Straße behalten, doch der Youngster will sich der Herausforderung in der Oberliga stellen und war vor seinem Wechsel zum SC auch beim Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen im Gespräch. Was das Alter betrifft, ist Jerz aber nicht der einzige, der das Durchschnittsalter nach unten drückt. Auch Krajac (22), Mavcan (20), Marc Knops (20), Mario Knops (22), Simon Sell (19), Nils Koths (20), Johann Noubissi Noukumo (19) und Nils Platen (18) gehören zu denen, die sich in der höchsten Amateurliga auf Niederrheinebene beweisen wollen. Erfahrung bringen dagegen Keeper Joshua Claringbold (32), Barimir Galic (26) und Gregerey (24) mit.