1:1 gegen FC Büderich VfR Fischeln knöpft dem Tabellenführer einen Punkt ab

Der VfR kam nicht gut in die Partie und traf auf einen Gegner, der mit starkem Diagonalspiel zu gefallen wusste. Doch bis auf wenige Situationen geriet die Kockel-Elf nicht in Gefahr. Die Gastgeber setzten erst in der zweiten Halbzeit spürbare Akzente und hatten durchaus Oberwasser. Herods keineswegs überraschende Führung hätten Jannick Geraets und der eingewechselte Leon Prinz ausbauen können. „Da müssen wir das 2:0 machen. Das wäre es dann wohl gewesen“, ärgerte sich Kockel. So blieb der Favorit im Spiel, erhöhte mit zunehmender Spielzeit den Druck und war am Ende auch erfolgreich.