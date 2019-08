Fußball-Landesliga : Bittere Niederlage für Fischeln

Krefeld Den Fußball-Landesligisten trennen nur wenige Augenblicke vom ersten Sieg, der noch aus den Händen gleitet. Ein Ballverlust und ein Fouelfmeter lassen in der Nachspielzeit den ASV Süchteln und Ex-Trainer Fabian Wiegers jubeln.

An der Kölner Straße läuft die 90. Minute. Der VfR Fischeln führt 1:0 und steht ganz dicht vor seinem ersten Sieg. Fünf Minuten später erfolgt der Abpfiff und die Grün-Weißen stehen mit leeren Händen da. Denn der ASV Süchteln dreht in einer dramatischen Schlussphase noch die Partie, die der VfR zuvor eigentlich zu seinen Gunsten vorentscheiden musste. Das 1:2 (0:1) war am Ende ein weiterer Beleg dafür, dass die Krefelder derzeit noch viel Lehrgeld zahlen. Trainer „Kalli“ Himmelmann brachte es auf den Punkt: „Vorne nutzen wir unsere Chancen nicht und hinten leisten wir uns Böcke. Das ist heute gnadenlos bestraft worden.“

Nach ereignislosem Beginn wusste der VfR spielerisch zu gefallen. Vor allem vom starken Robin Fuhrmann gingen einige gute Aktionen aus. Dreh- und Angelpunkt war aber David Machnik, der seine Mitspieler immer wieder in Szene setzte. Bei der Führung hatte der VfR allerdings ein wenig Glück, denn Machniks scharfe Hereingabe gab Philipp Cox die entscheidende Richtungsänderung (18.). Jannick Geraets wäre später beinahe das 2:0 geglückt, er scheiterte aber an ASV-Keeper Jens Lonny.

Die Mehrzahl an guten Chancen hatte aber weiterhin der VfR, in einer Begegnung, in die von zuvor viele Giftpfeile geschossen worden waren. Doch Yilmaz kam zu spät und Fuhrmann scheiterte an Keeper Lonny.