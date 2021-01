Fußball-Landesliga : VfR Fischeln verlängert mit Trainer Kalli Himmelmann

Krefeld In diesen Tagen und Wochen haben die Verantwortlichen der Fußballvereine viel Zeit nachzudenken. Auch beim VfR Fischeln haben sie diese genutzt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.

(uwo) Auch in der durch die Corona-Pandemie bedingten Zwangspause sind die Fußballvereine nicht untätig. So hat der Landesligist VfR Fischeln unabhängig vom weiteren Verlauf der Saison den Vertag mit Trainer Kalli Himmelmann um ein weiteres Jahr verlängert. Auch mit Co-Trainer Sven Rosenzweig und Torwart-Trainer Alfred Hahnen wurde die Zusammenarbeit vorzeitig ausgedehnt.

Himmelmann übernahm den VfR zur Saison 2019/20 und kämpfte in der abgebrochenen Spielzeit gegen den Abstieg. Dabei lag die Last vorwiegend auf zahlreichen jungen Akteuren ohne Landesliga-Erfahrung, weil die wenigen erfahrenen Kräfte aus unterschiedlichen Gründen nur unzureichend zur Verfügung standen. Trotz der sportlich schwierigen Lage war vor allem spielerisch eine positive Tendenz zu erkennen, die sich in der laufenden Saison fortsetzte. Mit 13 Punkten belegt der Landesligist den sechsten Tabellenplatz und stellt im Gegensatz zur Vorsaison unter Beweis, mit den meisten Gegnern zumindest auf Augenhöhe agieren zu können.