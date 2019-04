Fußball-Landesliga : Exzellenter Simon Gerdts ragt heraus

VfR-Keeper Simon Gerdts streckt sich beim sehenswerten Freistoß von Jeffrey Tumanan vergeblich. Christos Pappas (Nr. 18), Philip Reichart (Nr. 6), Takuma Misumi (Nr. 20) und Sebastian Görres (Nr. 16) müssen tatenlos zusehen. Foto: mocnik/Mark Mocnik

Krefeld Fußball-Landesligist Fischeln zeigt gegen Spitzenreiter TVD Velbert nach frühem „Rot“ gegen Zeqiri eine starke Vorstellung. Breuer trifft nach Rückstand noch zum 1:1. Teutonia St. Tönis verliert 0:3 beim FC Remscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Worringer

Es kam selten vor, dass die Spieler des VfR Fischeln in dieser Saison nach dem Abpfiff mit so viel Applaus bedacht wurden. Und das zu Recht, denn die Grün-Weißen lieferten sich nach einem Platzverweis gegen Rinor Zeqiri mit Spitzenreiter TVD Velbert eine packende Schlacht und kamen zu einem leidenschaftlich erkämpften und am Ende auch verdienten 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell ohne große Atempausen. In der Offensive lagen die Vorteile auf Seiten der Gäste, die gut und schnell kombinierten und bis zur Pause auch die klareren Chancen besaßen. So klärte VfR-Schlussmann Simon Gerdts gegen Alex Fagasinski (12.) und Jeffrey Tumanan setzte eine Ecke direkt an den Innenpfosten (18.). Dazwischen hatte der VfR Glück, dass es nach einem Zweikampf zwischen Philip Reichardt und Fagasinski keinen Elfer gab. Nach einem Foul von Zeqiri an Mohamed Sealiti zückte Schiedsrichter Stefan van Wickeren direkt „Rot“ (28.). Eine völlig überzogene Entscheidung des Gespanns, das auch im weiteren Verlauf auf beiden Seiten für Unmut sorgte. Mit dieser Szene war eigentlich der Spielverlauf vorprogrammiert. Doch in Unterzahl agierte der VfR nun zielstrebiger, spielte direkter und verzettelte sich nicht mehr in Klein-Klein-Aktion. Auf der anderen Seite geriet die Maschinerie des Favoriten ins Stocken. Den möglichen Ausgleich verhinderte TVD-Keeper Dario Roberto gegen Takuma Misumi (33.).

Nach der Halbzeit suchte Velbert die Vorentscheidung, traf aber auf einen exzellenten Gerdts, der mit sehenswerten Paraden aus einer insgesamt geschlossen starken Fischelner Leistung herausragte. Erst parierte der 26-Jährige einen Foulelfmeter von Tumanan (53.), danach hielt er mit zwei tollen Reflexen gegen Fagasinski (57./59.) seinen Kasten sauber. Trotz Dezimierung beschränkte sich der VfR nicht auf die Defensive und blieb seinerseits gefährlich. Misumi (63.) und David Machnik (64.) hatten die Führung auf dem Fuß, scheiterten aber am glänzend reagierenden Roberto. Velbert hielt beim offenen Schlagabtausch das Tempo hoch und so stellte sich allmählich die Frage, wie lange die Kräfte reichen würden. Zum packenden Spiel passte der spektakuläre Führungstreffer der Gäste, als Tumanan einen Freistoß aus 25 Metern unhaltbar in den linken oberen Winkel jagte (80.). Fischeln schien geschlagen, gab sich aber zu keiner Zeit auf und wurde belohnt. Misumi ging im Zweikampf in der Luft zu Boden und van Wickeren zeigte auf den Punkt. Kevin Breuer lief an und ließ Roberto keine Abwehrchance (84.).

VfR-Trainer Fabian Wiegers fand hinter nur lobende Worte für die gelungene Wiedergutmachung nach dem Meerbusch-Spiel: „Was Simon gehalten hat, war Weltklasse. Aber auch alle anderen bekommen heute durch die Bank eine Eins mit Sternchen“.

Fischeln: S. Gerdts - Görres, Pappas, Reichardt, Norf - Zeqiri, Machnik - Linser, Zitzen, Misumi (90. Werth-Jelitto) - Breuer.

Für Teutonia St. Tönis war beim FC Remscheid nichts zu holen. Ohne zahlreiche Stammspieler unterlag der Aufsteiger beim bergischen Traditionsverein mit 0:3 (0:1), bleibt aber Tabellensechster. Die Gastgeber gingen engagiert zur Sache, schließlich benötigten sich noch Punkte für den Klassenerhalt. Nach der Führung durch Bedri Mehmeti (8.) spielten die Teutonen ordentlich mit, doch zu großen Chancen kamen sie nicht. Einzig nennenswerte Aktion war ein Freistoß von Berat Arslan, den Keeper Nico Tauschel entschärfte. Im zweiten Abschnitt war Remscheid das bessere Team, profitierte dabei aber von vielen Fehlpässen der Gäste, die in dieser Formation noch nicht aufgelaufen waren. Nach und nach ging daher auch das 2:0 durch Andrei Muresan (55.) völlig in Ordnung. Den Schlusspunkt setzte Kevin Hartmann kurz vor dem Ende (87.). Teutonias Fußball-Chef Markus Hagedorn nahm die Niederlage gelassen: „Wir haben Leute für die Zweite abgestellt und mussten Verletzte ersetzen. Daher fehlte es heute an der Qualität. Und irgendwie ist auch die Luft raus“.