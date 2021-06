Gegen 1. FC Kleve : VfR Fischeln gibt den Startschuss zu den Testspielen

VfR-Trainer Karl-Heinz Himmelmann freut sich auf den ersten Test. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nicht nur die Fußball-Europameisterschaft nimmt langsam Fahrt auf, auch die Amateure erwachen aus dem Corona-Schlaf. Am Samstag steht in Krefeld das erste Testspiel für die kommende Saison an.

Von Werner Fuck

(WeFu) Viele aktive Fußballer haben in den vergangenen Monaten nicht vor den Ball getreten und die Spiele ihres Lieblingssports nur von der Couch aus im Fernsehen verfolgt. Manche Clubs haben aber zuletzt, seit die Coronazahlen sinken und die eine oder andere Trainingsmöglichkeit wieder gegeben ist, mit lockeren Läufen, internen Spielformen oder anderen erlaubten Möglichkeiten die lange Pause bis zum Saisonauftakt im Amateurbereich am 22. August bis jetzt irgendwie überbrückt. Andere aber lassen den Ball noch gänzlich ruhen und beginnen erst Anfang Juli offiziell mit der Vorbereitung, zumal es in den Kommunen noch recht unterschiedliche Öffnungen der Umkleideräume gibt.