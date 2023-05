Fußball-Landesliga Für den VfR Fischeln ist es der Tag der Entscheidung im Abstiegskampf

Die Rechenspiele sind Ronny Kockel natürlich bekannt. Fischelns Trainer nimmt die schwierige Ausgangslage aber wie sie ist: „Es hat sich ja für uns gegenüber den zurückliegenden beiden Wochen nichts verändert. Wir haben es selbst nicht in der Hand. Aber wir können noch etwas erreichen, wenn wir in Viersen gewinnen.“ Eine besondere Vorbereitung auf die Partie am Hohen Busch gab es nicht. „Wir haben ganz normal trainiert. Aber man merkt schon eine gewisse Anspannung in den Trainingseinheiten.“ Personell ist Kockel sorgenfrei. Auch Torhüter Leon Buschen, der gegen Holzheim von Felix Gerdts vertreten wurde, ist nach seiner Gelb-Sperre wieder dabei. Bei der Nominierung seines Kaders will Kockel vor allen Dingen darauf achten, wer sich aus seiner Sicht noch richtig ins Zeug legt. Diesen Eindruck hat der VfR-Coach offenbar nicht von jedem seiner zur Verfügung stehenden Akteure. „Nur 99,9 Prozent zu geben, wird nicht reichen.“