Fußball-Landesliga : Machnik führt den VfR zum Sieg

Krefeld Die Fischelner feiern mit 4:2 über die SGE Beburg-Hau den lang ersehnten ersten Saisonsieg. Die Himmelmann-Elf bleibt zwar auf einem Abstiegsplatz, kann den Rückstand aber verkleinern.

Die Gäste versteckten sich nicht so sehr wie erwartet, blieben im Angriff aber bis auf einen Schuss von Dominik Ljubicic eher harmlos (13.). Auch beim VfR ging nach vorne zunächst nicht viel. Wie in den letzten Wochen gab es zwar einige gute Ansätze, aber in letzter Konsequenz verpufften sie trotz vorhandener Räume an mangelnder Übersicht oder durch Fehlentscheidungen beim Abspiel. Der erste fehlerfreie Angriff führte gleich zur Führung durch Mario Knops (24.), der am langen Eck keine große Mühe hatte. Das 1:0 hinterließ bei den Gästen kurzzeitig Spuren. In dieser Phase versäumte es der VfR nachzulegen. Die Chance war auch da. Doch diesmal versagte bei Knops die Ballannahme, sonst hätte er sich frei vor SGE-Keeper Jason Olschewski die Ecke aussuchen können. Die Strafe folgte prompt. Nach einem Handspiel jagte Robin Deckers den fälligen Freistoß aus zentraler Position zum 1:1 ins Netz (41.). VfR-Schussmann Max Möhker, der vorher gegen Ljubovic glänzend reagierte (37.), war diesmal chancenlos.