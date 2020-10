Fußball-Landesliga : VfL-Trainer Weinand hofft, dass der Knoten platzt

Krefeld In der Fußball-Landesliga hofft der Aufsteiger VfL Tönisberg endlich den ersten Saisonsieg feiern zu können, während beim VfR Fischeln nach zwei Niederlagen mit zehn Gegentoren mal wieder die Null stehen soll.

(uwo) Die Rückkehr in die Landesliga war für den VfL Tönisberg bisher alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Nach vier Niederlagen aus fünf Spielen liegen die Rot-Weißen auf einem Abstiegsplatz und der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte. Was bisher danach riecht, als wäre der Aufsteiger nicht konkurrenzfähig, würde der Elf von Trainer Andreas Weinand allerdings unrecht tun. Vielfach gleichwertig, scheiterte der VfL regelmäßig an der Verwertung seiner Torchancen. „Unfassbar, was wir so liegen lassen. Wir hätten sechs Punkte mehr auf dem Konto haben können“, sagt der nicht gerade beneidenswerte Weinand. Am Sonntag trifft der VfL im Derby auf Fichte Lintfort und der 35-Jährige hofft, dass der Knoten endlich platzt: „Schließlich sind wir gekommen, um zu bleiben.“ Die personellen Voraussetzungen sind suboptimal, denn in dem gesperrten Mehmet Ügüdür und dem angeschlagenen Niklas Jahny droht gleich ein Duo aus der Defensive auszufallen, das bisher zu den konstantesten Akteuren beim VfL zählte.