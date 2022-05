Früchte der Jugendarbeit : VfR Fischeln setzt noch stärker auf eigene Talente

Ist mit den A-Junioren gut unterwegs: Trainer Ronny Kockel. Foto: JJochmann, Dirk (dj)/Dirk Kamp

Krefeld Gleich acht Spieler der A-Junioren versuchen, in der kommenden Saison den Sprung in den Landesliga-Kader zu schaffen. Die gute Nachwuchsarbeit an der Kölner Straße soll künftig sich so weiter auszahlen.

(uwo) Nachdem der VfR Fischeln den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga unter Dach und Fach gebracht hat, forcieren die Verantwortlichen die Kaderplanung für die neue Saison. Dabei verfolgen die Krefelder weiterhin den vor Jahren eingeschlagenen Weg, mit jungen talentierten Spielern zu arbeiten.