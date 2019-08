Fußball-Kreisliga : VfB Uerdingen startet das Unternehmen Wiederaufstieg

Krefeld Beim Duell Absteiger gegen Aufsteiger besiegt das Rex-Team die Zweite von Teutonia St. Tönis verdient mit 3:1 und ist Tabellenführer der Kreisliga A.

VSF Amern II - SC Waldniel 0:1 (0:0). Erstes Spiel, erstes Gipfeltreffen und ein Sieg für die Gäste. Den einzigen Treffer erzielte Simon Wallrafen nach einer sehenswerten Einzelleistung (87.). „Vor allen Dingen mit unserem Defensivverhalten bin ich sehr zufrieden. In einem ausgeglichenen Spiel hatten wir am Ende das notwendige Quäntchen Glück“, meinte der neue SC-Coach Michael Holthausen.

FC Hellas Krefeld - OSV Meerbusch 1:1 (0:1). In der Nachspielzeit und in Unterzahl – Jordannis Chatziioannidis hatte nach gut einer Stunde schon Rot gesehen – kamen die enorm kämpfenden Platzherren in der Nachspielzeit noch durch Jonas Theisen zum Ausgleich (90.+3). Tim Tetzlaff hatte den OSV nach in Führung geschossen (39.).