Fußball-Kreisliga : VfL Willich steht vor dem direkten Wiederaufstieg

Krefeld Der SV Vorst will in der Fußball-Kreisliga A nach dem Aufstieg auch den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen.

Es müsste schon viel zusammenkommen, wenn nicht am Sonntag gegen 16.45 Uhr der VfL Willich nach dem SV Vorst als zweiter Aufsteiger der Fußball-Kreisliga A durchs Ziel geht. Denn keine Aufgabe in dieser Saison ist von der Papierform her leichter, als die gegen den bei der Theißen-Auswahl gastierenden Absteiger SC Waldniel II, der nur ein einziges Mal den Platz nicht als Verlierer verließ. „Wir wollen und werden den letzten Schritt tun. Sowohl die Vorbereitung als auch alle anderen Abläufe bleiben unverändert und wir werden das Spiel so angehen, wie alle anderen vorher“, meint der scheidende VfL-Trainer. Personell ändert sich gegenüber der Vorwoche nichts. Etwas angeschlagen ist Benny Wirth.