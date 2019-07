Fußball-Stadtmeisterschaft : FC Hellas triumphiert über den Abonnement-Stadtmeister

So sehen Sieger aus: Neuer Stadtmeister ist der FC Hellas. Foto: Jochmann/Dirk Jochmann (DJ)

Krefeld Der Fußball-Kreisligist gewinnt das Endspiel gegen den Bezirksligsiten VfB Uerdingen mit 5:2 nach Elfmeterschießen.

Der FC Hellas Krefeld ist überraschend neuer Krefelder Stadtmeister im Fußball. Im Duell zweier Kreisligisten setzten sich die Blau-Weißen gegen Abonnementsieger VfB Uerdingen – das Rex-Team hatte zuvor fünfmal in Folge gewonnen – nach einem 2:2 in der normalen Spielzeit mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Ausgrechnet Alexander Haybach, sonst ein sicherer Vollstrecker, verwandelte nicht. Die Tore für den zweimal in Führung gegangenen FC Hellas erzielten Pascal Wittbusch und Neuzugang Victor Hounyovi-Huschka. Routinier Dogukan Bayrak und Dauerbrenner Giulio Wies hielten für die Uerdinger dagegen.