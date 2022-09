Fußball-Kreisliga A : Trainer Fabian Dürrwald gehen die Spieler aus

Oedt Borussia Oedt hat nur noch zehn Feldspieler und zwei Torhüter. Trainer Fabian Dürrwald schlägt Alarm. Jetzt müssen Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen, was die Aussichten eintrübt.

In Sofiane Khaled, den eine längere Sperre erwartet, und Benjamin Gutrath, mit fünf Treffern bisher bester Vollstrecker, der sich zuletzt trotz Bänderverletzung einwechseln ließ und auch zum 1:1 traf, aber nun zusätzlich noch eine Risswunde am Ohr hat, fehlen weitere Spieler. „Ich habe zwei Keeper und zehn Feldspieler für die Partie gegen Fischeln III. Da werde ich den einen oder anderen aus der Zweiten hochziehen müssen“, ist sich Trainer Michael Dürrwald, mit dessen Wirken der Aufschwung bei den Grün-Weißen eng verbunden ist.

In der fünften Saison hat der 59-Jährige mittlerweile bei den Oedtern das Sagen. Auf Grund vieler Initiativen von ihm haben auch viele Spieler in der Vergangenheit der Borussia die Treue gehalten bzw. sind zurückgekehrt. Den Siegtreffer an der Edelstahl-Kampfbahn in der neunten und letzten Minute der langen Nachspielzeit schoss übrigens per Elfmeter nach Foul an Kevin Todam der Sohn des Trainers, Fabian Dürrwald.