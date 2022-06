Fußball-Kreisliga A : Jonas Kremer vom VfB Uerdingen hat schon 27 mal getroffen

Torjäger Jonas Kremer feiert hier einen seiner 27 Treffer mit einem Luftsprung; Andre Kubaritsch eilt herbei, um ihm zu gratulieren. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld 27 Treffer in einer Saison – das ist ein echter Torjäger. Und damit hat der 32-jährige Jonas Kremer maßgeblichen Anteil am Erfolg des Kreisliga-Spitzenreiters VfB Uerdingen, der am Sonntag in Amern antritt.

Von Werner Fuck

Die Saison steht zwar unmittelbar vor dem Abschluss, aber gelaufen ist sie noch nicht – jedenfalls nicht in der Fußball-Kreisliga A, in der sich der VfB Uerdingen auf leisen Sohlen wieder auf Platz eins vorgeschoben hat. Danach sah es nach dem fünften Spieltag der Aufstiegsrunde (2:3-Heimniederlage gegen den OSV Meerbusch) beziehungsweise der Mammutvorrunde, die das Team von Trainer Stefan G. Rex als Vierter abgeschlossen hatte, wirklich nicht aus.

Geradezu unverwüstlich scheint bei den Blau-Gelben Jonas Kremer zu sein. Der, wie man in kennt, etwas schwerfällig wirkende Goalgetter, hat alle Pessimisten eines besseren belehrt und es bisher auf 27 Treffer gebracht. Das ist schon eine Ansage und garantiert automatisch viele Punkte.

Aus der auf den ersten Blick eher etwas überaltert daherkommende Mannschaft ragen zwei Akteure heraus, auch wenn sie nicht mehr unbedingt zur ersten Wahl gehören. Es handelt sich um Aycan Batur und Dogokan Bayrak. Wegen ihrer langen Vereinszugehörigkeit sprechen rund um den Rundweg alle davon und es heißt: „Sie sind mit dem VfB-Gen absolut infiziert.“ Batur zählt 45 Lenze, kam sechsmal zum Einsatz und hat für die kommenden Saison bereits verlängert. Bayrak ist mit 39 zwar ein paar Jährchen jünger, fehlte aber fast die gesamte Spielzeit verletzt. Was für ihn aber kein Grund ist, die Schuhe demnächst an den berühmten Nagel zu hängen.