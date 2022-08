Fußball-Kreisliga : Das ungeschlagene Sextett

Oedts Keeper Nico Focken klärt per Faustabwehr für seine Teamkollegen Kevin Todam (li.), Matthias Bertges (re.) und Fabian Dürrwald. Foto: Norbert Prümen

Krefeld In der Fußball-Kreisliga A entwickelt sich ein spannender Kampf um den Aufstieg. Gleich sechs Teams sind nach fünf Spieltagen noch ohne Niederlage. Borussia Oedt empfängt heute die Meerbuscher.

(RP) Sechs Teams sind nach dem fünften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A noch ungeschlagen. Dies sind der TSV Kaldenkirchen, TSV Meerbusch III, TSV Bockum, SC Viktoria Anrath, Borussia Oedt und der FC Hellas Krefeld. Eine gänzlich weiße Weste haben noch die Kaldenkirchener und Meerbuscher. Heute Abend, in einer vorgezogenen Partie des Wochenendes, kann sich das aber ändern, wenn die defensivstarken Oedter im Duell der Neulinge die Meerbuscher zu Gast haben. RP-Mitarbeiter Werner Fuck sprach mit den Erfolgstrainern Tino Reucher (Bockum), Sebastian Steinhauer (Hellas), Andreas Meisen (TSV III), Andre Küppers (Kaldenkirchen), Fatih Polat (Anrath) und Michael Dürrwald (Borussia).

Hatten Sie so einen guten Saisonverlauf auf dem Radar?

Küppers. Nein, nach der schwierigen Rückrunde in der Saison zuvor ohnehin nicht. Da fehlte es an vielem. Aber wir sind gut gestartet, was Sicherheit brachte.